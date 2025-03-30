Общество 30.03.2025 в 12:59

В Бурятии ожидается ухудшение погоды

В ближайшие сутки республику ждут дожди и снегопады
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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии ожидается ухудшение погоды

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта ожидается усиление ветра до 22 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На дорогах города и республики гололедица, накаты.

При неблагоприятном прогнозе погоды ГУ МЧС советует соблюдать меры безопасности:

- находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями;

- не планируйте дальние поездки и турпоходы;

- на дороге соблюдайте дистанцию и скоростной режим;

- будьте осторожны при эксплуатации электронагревательных приборов и печного оборудования;

- не оставляйте детей без присмотра.

В случае происшествия, оказания помощи, необходимо обращаться по номеру "112".


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