В Бурятии ожидается ухудшение погоды
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 марта ожидается усиление ветра до 22 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На дорогах города и республики гололедица, накаты.
При неблагоприятном прогнозе погоды ГУ МЧС советует соблюдать меры безопасности:
- находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями;
- не планируйте дальние поездки и турпоходы;
- на дороге соблюдайте дистанцию и скоростной режим;
- будьте осторожны при эксплуатации электронагревательных приборов и печного оборудования;
- не оставляйте детей без присмотра.
В случае происшествия, оказания помощи, необходимо обращаться по номеру "112".