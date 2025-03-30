Жители Улан-Удэ сетуют на нехватку автобусов

Горожане из отдаленных микрорайонов столицы Бурятии – микрорайонов Энергетик, 140-х кварталов, Истока, Солдатского в официальной группе МУП «Городские маршруты» во «ВКонтакте» рассказали о своих злоключениях с общественным транспортом.

«Для жителей Энергетика, 140а и 140б проблема так и не решается! Того количества автобусов, что есть, катастофически не хватает, частник совершенно не вывозит пассажиропоток! Запускайте «Волгобасы» в Энергетик по расписанию. После 19.00 совершенно невозможно добраться до дома», – пишут полные гнева горожане.

В администрации Улан-Удэ жителям пояснили, что автобусы «Волгабас» не работают на данном маршруте, поскольку габариты этой техники не соответствуют параметрам дорог в микрорайоне Аршан.

Кроме того, расписание движения составлено с учётом режима труда и отдыха водителей.

«В Солдатский маршрут 15 хоть один большой автобус дайте, ни утром не уехать, ни вечером не приехать. Как селёдка в бочке в этой маршрутке», – пишут жители Левобережья.

Администрация ответила недовольным, что «перевозчику по маршруту №15 указано усилить контроль за работой водительского состава. Автобусы большой вместимости «Волгабас» не работают на этом маршруте, поскольку габариты не соответствуют параметрам дорог в мкр. Солдатский.

«44 вообще нет, три частника только. Всего две машины на 51 маршрут. Уверены, что этого достаточно?»

Городская администрация, в свою очередь сообщает, что скоро для улучшения транспортного обслуживания горожан будут запущены укороченные маршруты.

«Новые автобусы направлены на обслуживание наиболее загруженных участков маршрутной сети, включая направления Левобережного, Загорского, Юго-Западного районов, а также микрорайонов Дивизионный, Мясокомбинат, Забайкальский, Сосновый Бор, Энергетик и другие».





Фото: "Номер один"