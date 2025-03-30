В Бурятии сохраняется риск схода снежных лавин

В ГУ МЧС по РБ предупредили о возможном сходе лавин в Северо-Байкальском районе. Риск сохранится в ближайшие сутки – до 8 часов утра 31 марта. Туристов призвали воздержаться от походов в горы.

Лавина — значительный объём снежной массы, падающей или соскальзывающей с крутых горных склонов со скоростью около 20—30 м/с. Сход лавины нередко сопровождается побочным эффектом в виде воздушной предлавинной волны, которая производит наибольшие разрушения.

Сход со склона скопившейся снежной массы обычно провоцируется климатическими причинами: резкой сменой погоды (в том числе перепадами атмосферного давления, влажности воздуха), дождями, обильными снегопадами, а также механическими воздействиями на снежную массу, включая воздействие камнепадов, землетрясений и т. п. Иногда, в силу установившегося относительного равновесия между действующей силой трения и силой давления, сход лавины может инициироваться незначительным толчком (например, звуком ружейного выстрела, ветром от лопастей вертолёта или давлением на снег одного человека — горнолыжника, сноубордиста).



Фото: loon.site