Общество 30.03.2025 в 14:49

Суд в Бурятии оштрафовал жителя Монголии

Мужчина ввез больше 10 пачек сигарет, что запрещено

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Текст: Анастасия Величко
Суд в Бурятии оштрафовал жителя Монголии

Гражданин Монголии перед отъездом в Россию купил для себя несколько пачек сигарет, чтобы курить их в России. О том, что ввозить на территорию государства более 10 пачек сигарет для личного пользования нельзя, он не знал.

Мужчина сказал, что информационные стенды на таможенном пункте не читал. Таким образом, он переместил товар через таможенную границу Союза с недекларированием по установленной форме.

Тункинский районный суд признан гражданина Монголии виновным в совершении административного правонарушения по статье «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».

Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере стоимости сигарет - 238 рублей, а также конфисковал сами сигареты.


Фото: "Номер один"


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