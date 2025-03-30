Реки в Бурятии начали скидывать ледяной панцирь

Как сообщает Бурятский гидрометцентр, по состоянию на 30 марта на большинстве рек республики наблюдается разрушение ледового покрова.На реке Уда в селе Удинск наблюдаются остаточные забереги. На реках северных районов сохраняется ледостав, – передают синоптики.

В ближайшие сутки процесс разрушения ледового покрова продолжится, но с меньшей интенсивностью. Процесс снеготаяния замедлится, поскольку на днях в республике похолодало.

Фото: "Номер один"