Пострадавшие от мошенницы в Бурятии требуют для нее более строгого наказания

Напомним, 28 декабря 2024 года в столице Бурятии завершился судебный процесс в отношении мошенницы Алены Банзарай. Женщина зарабатывала на жизнь тем, что выманивала деньги у доверчивых людей, обещая им баснословные доходы. Этим делом она промышляла долгие годы.

Ей назначили наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Помимо отбывания наказания в колонии, осужденная должна вернуть своим жертвам деньги, которые она у них выманила. Всего мошенница должна вернуть пострадавшим более восьми миллионов рублей.

Между тем, пострадавшие от ее действий жители Бурятии просят следственные органы возбудить новые дела в отношении осужденной.

«После задержания она отсидела год в СИЗО, а когда вышла оттуда, обманула еще троих людей. Трое из них написали заявление на нее, но дела почему-то не возбуждают. Банзарай подала в Кемерово на апелляцию. Не знаем, какой вердикт вынесет апелляционный суд. Хотим, чтобы следствие активизировалось и чтобы сроки наказания повысили. Обращаемся к органам власти, чтобы возбудили новые уголовные дела и провели суд. Так как человек не изменился и продолжал обманывать», – говорят пострадавшие.

По словам обманутых, потерпевшие обращались в отделения полиции в Тарбагатайском районе и Октябрьском районе Улан-Удэ.

В январе женщина подавала апелляцию в Верховный суд. Известно, что жалобу подавали также потерпевшие и прокурор, не согласившиеся с мягким приговором.

11 марта коллегия судей Верховного суда рассмотрела дело Алены Банзарай и вынесла решение о смягчении приговора – вместо 6 лет 6 месяцев мошенницу приговорили к 6 годам 4 месяцам колонии.





Фото: "Номер один"