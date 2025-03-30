Бурятия восстановит 130 объектов в Старобешевском округе

Правительство Бурятии составило предварительный план помощи подшефному Старобешевскому округу ДНР на период 2025-2030 годов. В него вошло 130 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, среди которых дороги, детские сады, школы, водоводы и другое.

Ежегодно на помощь Старобешевскому округу будет направляться не менее 320 млн. рублей.

В этом году запланированы работы на 40 объектах, на шести из них работы уже начались, сообщается на официальной странице сообщили на официальной странице администрации Старобешевского МО в соцсети «ВКонтакте».



Фото: https://vk.com/stb_adm