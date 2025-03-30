Дальневосточная ипотека прирастет 40-летними

Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с "РИА Новости" глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.36% россиян поддерживают идею считать молодежью людей до 40 лет (сейчас в России считают молодыми людей до 35 лет).32% против, - сообщается на сайте SuperJob.Среди россиян младше 34 лет идею поддерживают 27%, зато среди респондентов, которым 35-44 лет – 48%. Среди остающихся над схваткой россиян старше 45 лет – 39% за, 34% против. Женщины гораздо чаще «за», мужчины гораздо чаще против.Кстати, ВОЗ уже давно пошел дальше: в мире молодой возраст – до 44 лет; средний возраст – 45-59; пожилой возраст – 60-74; старческий возраст – 75-90 (а после 90 лет – долгожители).В Бурятии инициатива получила одобрение в соцсетях. Помимо естественного желания быть «вечно молодыми», как поется в известной песне, это прибавит число молодых заемщиков, которым выдают льготную ипотеку. В настоящее время в республике главным условием одобрения кредита по Дальневосточной ипотеке является статус «молодежи» - возраст не старше 35 лет.Фото: "Номер один"