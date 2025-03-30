Общество 30.03.2025 в 17:39

Дальневосточная ипотека прирастет 40-летними

В Бурятии увеличение возраста «молодежи» увеличит число заемщиков
A- A+
Текст: Иван Инванов
Дальневосточная ипотека прирастет 40-летними
Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с "РИА Новости" глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. 

36% россиян поддерживают идею считать молодежью людей до 40 лет (сейчас в России считают молодыми людей до 35 лет).
32% против, - сообщается на сайте SuperJob.

Среди россиян младше 34 лет идею поддерживают 27%, зато среди респондентов, которым 35-44 лет – 48%. Среди остающихся над схваткой россиян старше 45 лет – 39% за, 34% против. Женщины гораздо чаще «за», мужчины гораздо чаще против.

Кстати, ВОЗ уже давно пошел дальше: в мире молодой возраст – до 44 лет; средний возраст – 45-59; пожилой возраст – 60-74; старческий возраст – 75-90 (а после 90 лет – долгожители).

В Бурятии инициатива получила одобрение в соцсетях. Помимо естественного желания быть «вечно молодыми», как поется в известной песне, это прибавит число молодых заемщиков, которым выдают льготную ипотеку. В настоящее время в республике главным условием одобрения кредита по Дальневосточной ипотеке является статус «молодежи» - возраст не старше 35 лет.

Фото: "Номер один"


Теги
ипотека молодежь возраст

Все новости

Дальневосточная ипотека прирастет 40-летними
30.03.2025 в 17:39
Бурятия восстановит 130 объектов в Старобешевском округе
30.03.2025 в 16:12
Пострадавшие от мошенницы в Бурятии требуют для нее более строгого наказания
30.03.2025 в 16:00
Реки в Бурятии начали скидывать ледяной панцирь
30.03.2025 в 15:39
Синоптики обещают Бурятии теплый апрель
30.03.2025 в 15:28
Пьяненький и дерзкий житель Улан-Удэ попался на краже водки и гарнитуры
30.03.2025 в 15:09
Суд в Бурятии оштрафовал жителя Монголии
30.03.2025 в 14:49
Жительница Бурятии простила мужу побои
30.03.2025 в 14:28
В Бурятии сохраняется риск схода снежных лавин
30.03.2025 в 14:13
Жители Улан-Удэ сетуют на нехватку автобусов
30.03.2025 в 13:39
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
Бурятия восстановит 130 объектов в Старобешевском округе

Республика займется инфраструктурой региона 

30.03.2025 в 16:12
Пострадавшие от мошенницы в Бурятии требуют для нее более строгого наказания
Люди просят откликнуться других жертв супер-мошенницы 

30.03.2025 в 16:00
Реки в Бурятии начали скидывать ледяной панцирь

В республике на реках вовсю разрушается лед

30.03.2025 в 15:39
Синоптики обещают Бурятии теплый апрель

Ожидается, что температура будет на 1-2 градуса выше, чем обычно

30.03.2025 в 15:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru