В Улан-Удэ на ТЭЦ отремонтировали сломавшийся турбогенератор

На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 снова введён в работу турбоагрегат №7 после аварийной ситуации, сложившейся нынешней зимой. В настоящее время турбогенераторная установка в работе и начала выдавать электроэнергию в сеть, сообщил высокопоставленный источник, работающий в компании.Турбогенератор №7 мощностью 90 Мвт - самый новый на Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Он был введен в эксплуатацию в 2011 году. Все остальные еще старше.Напомним, турбоагрегат №7 был уничтожен во время пожара на улан-удэнской ТЭЦ-1 9 февраля 2008 года. Причина нынешнего выхода из строя турбины на ТЭЦ-1 не называются. По документам летом прошлого года она прошла плановый ремонт, что по замыслу ремонтников должно было гарантировать бесперебойное прохождения зимнего отопительного сезона 2024-2025 гг.Однако оборудование, судя по всему, не выдержало довольно теплой зимы, что позволяет задуматься над качеством и главное объемом реально проведенного ремонта и освоенных средств.