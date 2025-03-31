Общество 31.03.2025 в 10:00

Более 100 кубометров песка высыпано на дороги Улан-Удэ за сутки

Машины комбината по благоустройству с ночи подсыпают улицы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 100 кубометров песка высыпано на дороги Улан-Удэ за сутки

Более 100 кубометров песка высыпано на дороги Улан-Удэ за сутки.

- С ночи машины комбината по благоустройству вновь в усиленном режиме подсыпают городские улицы. За последние сутки было использовано более 100 куб. метров песка, - сообщили в Комбинате.

Сейчас в Улан-Удэ работает восемь пескоразбрасывателей. Дороги подсыпаны на улицах Вакарина, Дарвина, Гвардейская, Блинова, Заиграевская, Столичная, Гастелло, в микрорайонах Верхняя Березовка, Светлый.

На 9 утра машины работают в 100-х кварталах, в центре Улан-Удэ, а также в мкрн. Загорск. Участки регулярно обновляются.

- Уважаемые горожане! Комбинат принимает заявки от горожан на подсыпку и уборку улиц через чат-бот: @dispmbukbu_bot. Пишите! Также по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 380-838, 379-646. Звоните! – сообщили в администрации города.

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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