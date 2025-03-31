В Улан-Удэ заметно подорожал отдых в детских летних лагерях

В Улан-Удэ заметно подорожал отдых в детских лагерях. В прошлом году стоимость путевки составляла в среднем 34 тысяч рублей.«В этом году мы прогнозируем, по крайней мере, по результатам представленных документов в тарифную комиссию города Улан-Удэ, 38 тысяч. Соответственно, увеличение на 4 тысячи, оно, конечно, скажется на родительской доплате», - говорят в Комитете по образованию мэрии Улан-Удэ.По словам чиновников, родительская доплата за данные путевки может составить около 25 тысяч рублей.«Это достаточно много», - признают в мэрии города.В Бурятии есть так называемая средняя расчетная стоимость путевки в загородные лагеря республики. Она утверждается постановлением республиканских властей. Половина указанной расчетной стоимости компенсируется из бюджета, эта половина пока составляет около 12 тысяч рублей. Арифметика проста - около 12 тысяч компенсации из республиканского бюджета плюс около 25 тысяч рублей родительской доплаты - в итоге, и складывается оплата порядка 38 тысяч рублей за путевку в улан-удэнский детский загородный лагерь.«Наша задача, чтобы республика повышала расчетную стоимость путевки. Тогда у родителей будет доплата гораздо меньше», - поясняют в мэрии Улан-Удэ.Если республика не повысит расчетную стоимость (и, соответственно, размер компенсации из республиканского бюджета), то в этом летнем сезоне родители Улан-Удэ будут оплачивать более половины стоимости путевки в загородный лагерь.Эта проблема сложилась давно. Так, на нее не раз обращал внимание депутат Хурала Игорь Марковец, говоря, что бюджетные деньги на летний отдых не полностью осваиваются, т. к. многие родители не могут себе позволить оплатить родительскую доплату за путевку в лагерь для своих детей.