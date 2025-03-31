Общество 31.03.2025 в 10:38

В Бурятии опасных и кусачих собак отправили в Ярославль

Из агрессивных их превратили в безобидных
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии опасных и кусачих собак отправили в Ярославль

В Бурятии приговоренных к эвтаназии кусачих собак отправят в Ярославль, где одну из них уже встретил любящий и заботливый хозяин. В ЦАСС – городской компании по отлову собак – их сочли опасными для человека, но волонтеры агрессивных и страшных превратили в безобидных и очень добрых хвостиков.
- Эту малышку и её брата в компании по отлову собак приговорили к эвтаназии как «агрессивных» и опасных!  Как видите, страшные и очень опасные собаки на деле оказались смешными и безобидными вихотками. Так мы называем их между собой, потому что они похожи на пушистые мочалки. Девочку мы отправили в Ярославль и там она сразу же окунулась в море заботы и комфорта. Вы только посмотрите, какую красотку сделала из неё грумер, - пишут в группе «Фонд «Собака счастья».

Волонтеры уверены, что любая собака преображается дома в руках заботливого хозяина, поэтому даже самая не симпатичная собачка из приюта дома становится во сто раз милее, краше, счастливее и добрее.

- Ее брат перенес парвовирусный энтерит и лечился в стационаре, а на днях волонтер Катя забрала его на время к себе. Посмотрите, как он улыбается! Его тоже уже ждут в Ярославле, но мы дадим ему время, чтобы прийти в себя и восстановиться после болезни. Уже скоро мы увидим ещё одно чудесное преображение, - добавили в группе волонтеров.

Фото: ТГ-канал «Фонд «Собака счастья»

 

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