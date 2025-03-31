В Мухоршибирском районе отремонтируют мост

В Мухоршибирском районе стартовала подготовка к капитальному ремонту моста через реку Заганка.

- Старт строительно-монтажных работ в селе Новый Заган намечен на апрель. Первый этап включает срубку голов свайных конструкций и бетонирование заборной стенки свай. Ввод моста планируется в 2025 году, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Проектом по ремонту моста предусмотрено устройство тротуаров, перильного и барьерного ограждения, дорожных знаков, водоотвода и пешеходных переходов с тактильными плитами для людей с ограниченными возможностями, укладка асфальта.

Мост соединяет две части сельского поселения «Новозаганское». Здесь находятся важные социальные объекты: школа, фельдшерско-акушерский пункт и сельский Дом культуры, который служит центром культурной жизни села.

Фото: минтранс Бурятии