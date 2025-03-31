ТОС «Добрый» в Бурятии вошел в число победителей республиканского конкурса

ТОС при социальном центре «Добрый» с одноименным названием уже четвертый раз принял участие в Республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление среди сельских поселений» и занял почетное 5 место с призом 50 тысяч рублей.

- Наш ТОС был создан в 2021 году, в течении трех лет также выигрывали средства, на которые приобретены швейные машинки, оверлок, ткани. Члены ТОС изготавливали вещи для военнослужащих, находящихся на СВО, обереги, маски, экологические сумки, сценические костюмы для детей и взрослых и многое другое, - рассказала директор социального центра «Добрый» Туяна Самбуева.

- В этом году так же мы продолжим работу над созданием коллекции русских народных костюмов. Впереди нас ждёт слаженная, творческая, коллективная работа на благо развитие нашего села и района! – подытожила Туяна Самбуева.

Фото: минсоцзащиты РБ