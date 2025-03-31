Общество 31.03.2025 в 11:33
Жители Улан-Удэ могут анонимно сообщить о пьяных водителях через чат-бот
Все сообщения принимаются на условиях анонимности
Жители Улан-Удэ могут анонимно сообщить о пьяных водителях через чат-бот. Все сообщения принимаются на условиях анонимности.
- В столице Бурятии работает чат-бот @gibdd03_bot по приёму анонимных сообщений о водителях, управляющих транспортом с признаками опьянения. Сообщения автоматически поступают в чат инспекторов для оперативного реагирования и пресечения нарушений ПДД, - сообщили в минтрансе Бурятии.
В сообщении необходимо указать дату, время и место нарушения или приложить фотографию автомобиля. Все сообщения принимаются на условиях анонимности.
Фото: loon.site