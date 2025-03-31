Общество 31.03.2025 в 11:42

В Улан-Удэ у Гостиных рядов расширят парковку

Новые места должны открыть к 1 сентября
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ у Гостиных рядов расширят парковку

Александровский сад с часовней, расположенный близ Гостиных рядов, в этот строительный сезон переживет обновление. В рамках программы по формированию комфортной городской среды там проведут целый ряд работ. Они оцениваются в примерно 30 млн рублей.

Подрядчик начинает работы 1 апреля и должен закончить модернизацию 1 сентября. Для автомобилистов, испытывающих трудности с парковками в центре Улан-Удэ, будет интересно то, что планируется расширить местную парковку. Существующая парковка на 38 мест получит до десяти новых мест. Изменится конфигурация парковки. Александровский сад обзаведется новым тротуарным покрытием, новым освещением, клумбами, информационными стендами в рамках создания туристического кода центра города. Старые тополя у парковки планируется заменить на клены, рябины.

Территория, на которой развернутся работы, огородят. Но мэрия города отмечает, что проход для пешеходов в «Сибирячку» и часовню постараются обеспечить. Необычной новинкой станет арт-объект. Его отличительной особенностью хотят сделать то, что содержание арт-объекта можно будет менять.

Еще одним общественным местом, который модернизируют в этом году, станет сквер Фрунзе, расположенный неподалеку от Мемориала Победы. Там на модернизацию выделено более 19 млн рублей. Работы пройдут с 10 апреля по 1 сентября. Подрядчик создаст современную пешеходную зону, детскую площадку и минипарковку. Также появится конструкция со съемными информационными щитами.

Фото: Елена Кокорина

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парковка гостиные ряды

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