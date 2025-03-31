Общество 31.03.2025 в 12:04

Молодые профессионалы Бурятии примут участие в конкурсе «Артмастерс»

Это конкурс для представителей всех творческих специальностей
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Текст: Служба информации "Номер один"
Молодые профессионалы Бурятии примут участие в конкурсе «Артмастерс»

Молодые профессионалы Бурятии могут поучаствовать в конкурсе «Артмастерс» (возрастное ограничение 12+). Это конкурс для представителей всех творческих специальностей – дизайнеров, художников, режиссеров, сценаристов, копирайтеров, фотографов.

- Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» — это соревнования для специалистов в сфере креативных индустрий, культуры и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов, - говорят организаторы.

Конкурс поможет молодым специалистам повысить профессиональное мастерство и встроиться в производственные процессы крупных компаний креативного сектора: театров, кинопроизводства, медиа и бизнеса.

Прием заявок на участие в шестом сезоне чемпионата «АртМастерс» проходит с 4 марта по 30 апреля 2025 года.

В конкурсе представлены две возрастные категории: юниоры (14-17 лет) и основная (18-35 лет).

Официальный сайт конкурса: www.artmasters.ru

Возрастное ограничение 12+

 

Фото: loon.site

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