На озеро Бурятии в 9-й раз вернулась лебединая пара

В Тункинском нацпарке рассказали о возвращении в их края лебединой пары, которые уже 9 лет подряд прилетают в одно и то же место, чтобы вывести свое потомство. Государственному инспектору Кыренского участка в местности Енгорга Павлу Демину, посчастливилось снять их на фото.

— 24 марта лебеди вернулись на озеро Енгарга, но подойти близко к ним не удавалось. Только 27 марта мне удалось сделать несколько снимков в полёте. Эта пара уже девять лет подряд возвращается на озеро, чтобы вывести потомство. Обычно самка откладывает 6–8 яиц. Гнездо строят на берегу среди кочек и в труднодоступных местах из травы, мха и перьев, — рассказал госинспектор.

Лебединую семью можно будет увидеть до начала ноября, пока озеро ещё не покроется льдом. К этому времени родители будут уверены, что подросшие птенцы готовы к дальнему перелету, добавили в нацпарке.

Фото: loon.site и Павел Демин