Общество 31.03.2025 в 12:59

В Улан-Удэ родились 500-граммовая девочка и 5-килограммовый мальчик

Рост малышей 30 и 58 см
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ родились 500-граммовая девочка и 5-килограммовый мальчик

В Республиканском перинатальном центе рассказали о рождении крохотной девочки, вес которой лишь немного превышает 500 граммов. Малышка, ростом 30 см, родилась на прошлой неделе – 27 марта.

А двумя днями ранее в Улан-Удэ появился настоящий крепыш. Мальчик в 10 раз тяжелее полукилограммовой девочки и в два раза выше. Вес рекордсмена составляет 5 кг 30 граммов, а рост целых 58 см!

Вместе с тем, врачи-акушеры приводят и другую статистику за период с 24 марта по 30 марта.

 - За неделю в нашем родильном отделении было принято 80 родов, в результате которых на свет появилось 82 малыша. Из них 2 пары были двойни. Всего же за неделю родилось 40 мальчиков и 42 девочки. 25 марта (вторник) стал самым активным днем. В этот день было принято 16 родов, из которых 7 мальчиков и 9 девочек. Примечательно, что именно вторник остается днем с наибольшим числом родов. Мы продолжаем наблюдать эту интересную тенденцию, и каждый раз она подтверждается, - рассказали в перинатальном центре.

 Фото: loon.site

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