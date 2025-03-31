В Бурятии создадут лоскутное Знамя Победы

Опрос, проведенный данным центром, показал, что несмотря на серьезную работу по пропаганде патриотизма, частью которой является закрепление в среде молодежи знаний и Великой Отечественной войне, здесь есть над чем работать.

- В ходе опроса 13 тысяч представителей молодежи (среди них 59 процентов - молодые родители) выяснилось, что 17 процентов опрошенных не знают участвовал ли кто-то из их родственников, близких в Великой Отечественной. Это встревожило, - показали результаты опроса.

Сейчас запущен проект «Хранители исторической памяти» (возрастное ограничение 6+). Он состоит из двух акций.

Первая акция – это написание сочинений (6+).

Вторая акция – это изготовление лоскутного Знамени Победы на основании сведений, отраженных в сочинениях (6+). Школьники своими руками, без использования машинок, должны вышить имена тех, о ком они рассказали в сочинениях.

Затем работы детей сшиваются в единое целое - в Знамя Победы. Потом Знамя будет использоваться в ходе шествий и различных патриотических митингов. Имена рекомендуется вышивать на материи красного цвета.





Таким образом организаторы хотят повысить интерес молодежи к истории их семей в период той большой и кровопролитной войны. А написанные сочинения войдут в сборник, который потом будет опубликован.

Будет ли создано одно Знамя или несколько?

Этот момент организаторы оставляют решить муниципалитетам. Например, можно собрать вышитые в школе лоскутки в единое полотнище и оставить у себя на видном месте. Можно передать Знамя в музей.

Лоскутное Знамя Победы необходимо создать к 9 мая.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один