Общество 31.03.2025 в 12:56

В Бурятии создадут лоскутное Знамя Победы

Это один из патриотических проектов, которые курирует региональный ресурсный центр «Навигаторы детства»
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии создадут лоскутное Знамя Победы

Опрос, проведенный данным центром, показал, что несмотря на серьезную работу по пропаганде патриотизма, частью которой является закрепление в среде молодежи знаний и Великой Отечественной войне, здесь есть над чем работать.

- В ходе опроса 13 тысяч представителей молодежи (среди них 59 процентов - молодые родители) выяснилось, что 17 процентов опрошенных не знают участвовал ли кто-то из их родственников, близких в Великой Отечественной. Это встревожило, - показали результаты опроса.

Сейчас запущен проект «Хранители исторической памяти» (возрастное ограничение 6+). Он состоит из двух акций.

Первая акция – это написание сочинений (6+).

Вторая акция – это изготовление лоскутного Знамени Победы на основании сведений, отраженных в сочинениях (6+). Школьники своими руками, без использования машинок, должны вышить имена тех, о ком они рассказали в сочинениях.

Затем работы детей сшиваются в единое целое - в Знамя Победы. Потом Знамя будет использоваться в ходе шествий и различных патриотических митингов. Имена рекомендуется вышивать на материи красного цвета.


Таким образом организаторы хотят повысить интерес молодежи к истории их семей в период той большой и кровопролитной войны.   А написанные сочинения войдут в сборник, который потом будет опубликован.

Будет ли создано одно Знамя или несколько?

Этот момент организаторы оставляют решить муниципалитетам. Например, можно собрать вышитые в школе лоскутки в единое полотнище и оставить у себя на видном месте. Можно передать Знамя в музей.

Лоскутное Знамя Победы необходимо создать к 9 мая.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

Теги
80-летие ВОВ

Все новости

В Улан-Удэ родились 500-граммовая девочка и 5-килограммовый мальчик
31.03.2025 в 12:59
В Бурятии создадут лоскутное Знамя Победы
31.03.2025 в 12:56
Победителем фестиваля «Алтан Мундарга-2025» стал участник из Закаменского района
31.03.2025 в 12:41
«Выкарабкаются ли остальные, неизвестно»
31.03.2025 в 12:36
Регистрируемая безработица в Бурятии опять упала до 0,3 процента
31.03.2025 в 12:23
На озеро Бурятии в 9-й раз вернулась лебединая пара
31.03.2025 в 12:14
Молодые профессионалы Бурятии примут участие в конкурсе «Артмастерс»
31.03.2025 в 12:04
Игорь Шутенков о бюджете Улан-Удэ: Обеспечены все финансовые обязательства
31.03.2025 в 12:02
В Улан-Удэ иркутский вор за месяц повредил 20 автомобилей
31.03.2025 в 11:43
В Улан-Удэ у Гостиных рядов расширят парковку
31.03.2025 в 11:42
ЗУРХАЙ
с 26 марта по 1 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ родились 500-граммовая девочка и 5-килограммовый мальчик
Рост малышей 30 и 58 см
31.03.2025 в 12:59
Регистрируемая безработица в Бурятии опять упала до 0,3 процента
В республике есть 11 тысяч вакансий
31.03.2025 в 12:23
На озеро Бурятии в 9-й раз вернулась лебединая пара
Из года в год птицы прилетают в одно и то же место
31.03.2025 в 12:14
Молодые профессионалы Бурятии примут участие в конкурсе «Артмастерс»
Это конкурс для представителей всех творческих специальностей
31.03.2025 в 12:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru