Общество 31.03.2025 в 14:17

В Бурятии заработала горячая линия для участников СВО

Бойцам и их семьям окажут бесплатную правовую помощь
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии заработала горячая линия для участников СВО

С 31 марта по 14 апреля 2025 года в Бурятии начинает работу «горячая линия» по сбору обращений участников СВО и членов их семей по возникающим правовым вопросам.

В рамках телефонной линии, организованной Минюстом Бурятии, граждане смогут обратиться по проблемным вопросам, возникающим при реализации мер соцподдержки, обращениям к нотариусам, адвокатам и другим правовым вопросам.

Телефон для обращения: 8 (3012) 37-82-41(добавочный 500).

Контактное лицо: главный специалист-эксперт отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Науменко Ирина Владимировна.

Фото: loon.site

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