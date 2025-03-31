В Бурятии заработала горячая линия для участников СВО

С 31 марта по 14 апреля 2025 года в Бурятии начинает работу «горячая линия» по сбору обращений участников СВО и членов их семей по возникающим правовым вопросам.

В рамках телефонной линии, организованной Минюстом Бурятии, граждане смогут обратиться по проблемным вопросам, возникающим при реализации мер соцподдержки, обращениям к нотариусам, адвокатам и другим правовым вопросам.

Телефон для обращения: 8 (3012) 37-82-41(добавочный 500).

Контактное лицо: главный специалист-эксперт отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Науменко Ирина Владимировна.

Фото: loon.site