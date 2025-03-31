Жительнице Бурятии насчитали больше 300 тысяч за самовольное подключение к сетям

В Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы Баргузинского района 326 тысяч рублей за незаконное потребление электроэнергии. Как сообщили в УФССП по РБ, факт самовольного присоединения к электросетям выявили в ходе проверки объектов электросетевого хозяйства. Нарушение задокументировали, после чего женщине выставили счет. Его неоплата стала поводом для обращения в суд.Суд иск энергетиков о взыскании задолженности за бездоговорное потребление электроэнергии удовлетворил. Документы поступили в службу судебных приставов.«В рамках исполнительного производства пристав принял ряд мер принудительного характера: арестовал банковские счета должницы, внес постановление, запрещающее совершать регистрационные действия в отношении автомобиля женщины. Это дало результат: сумма задолженности была взыскана в полном объеме», - рассказали в Службе судебных приставов.Помимо долга, с женщины также взыскали исполнительский сбор в размере 22 тысяч рублей.