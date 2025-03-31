Общество 31.03.2025 в 14:33

Жительнице Бурятии насчитали больше 300 тысяч за самовольное подключение к сетям

Деньги с нее пришлось взыскивать через суд
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Текст: Андрей Константинов
Жительнице Бурятии насчитали больше 300 тысяч за самовольное подключение к сетям
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии судебные приставы взыскали с жительницы Баргузинского района 326 тысяч рублей за незаконное потребление электроэнергии. Как сообщили в УФССП по РБ, факт самовольного присоединения к электросетям выявили в ходе проверки объектов электросетевого хозяйства. Нарушение задокументировали, после чего женщине выставили счет. Его неоплата стала поводом для обращения в суд.

Суд иск энергетиков о взыскании задолженности за бездоговорное потребление электроэнергии удовлетворил. Документы поступили в службу судебных приставов.
 
«В рамках исполнительного производства пристав принял ряд мер принудительного характера: арестовал банковские счета должницы, внес постановление, запрещающее совершать регистрационные действия в отношении автомобиля женщины. Это дало результат: сумма задолженности была взыскана в полном объеме», - рассказали в Службе судебных приставов.

Помимо долга, с женщины также взыскали исполнительский сбор в размере 22 тысяч рублей.
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приставы электричество

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