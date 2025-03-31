Жителей Бурятии ждет частая смена погоды

По данным Гидрометцентра Бурятии, на предстоящей неделе в республике ожидается частая смена погоды. 1, 3, 6 и 7 апреля прогнозируются осадки.По ночам будут преобладать отрицательные температуры, по северо-востоку до -12 и ниже.Преобладающая температура днем составит +4, +9 градусов. 2 и 5 апреля по южной половине республики ожидается до +13, +18 градусов.