Общество 31.03.2025 в 15:27

Более 250 миллионов рублей потратят на тушение лесных пожаров в Бурятии в этом году

Также лесники активно проводят профилактическую работу
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Текст: Служба информации "Номер один"
Более 250 миллионов рублей потратят на тушение лесных пожаров в Бурятии в этом году

Более 250 миллионов рублей потратят на тушение лесных пожаров в Бурятии в этом году. Также лесники активно проводят профилактическую работу.

В Улан-Удэ прошло совещание «О ходе подготовки к пожароопасному сезону», под председательством главы РБ Алексея Цыденова.

- На тушение лесных пожаров из федерального бюджета выделено 255,2 миллиона рублей. Но помимо непосредственной ликвидации, лесники проводят профилактическую работу - устройство минерализованных полос и профессиональные выжигания. Также проходят беседы с населением о важности соблюдения правил пожарной и санитарной безопасности. Ещё одна действенная мера по предотвращению возгораний в лесном массиве - введение особого противопожарного режима. Мы будем смотреть на лесопожарную обстановку и среднесуточную температуру, прежде чем объявлять особый противопожарный режим, - рассказал Сергей Борошноев, руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства.

С начала пожароопасного сезона будут проводиться наблюдения и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами.

На территории лесного фонда республики на сегодня оборудовано 109 наблюдательных постов, утверждено 154 маршрута наземного патрулирования общей протяженностью 7,9 тыс. км, утверждено 12 маршрутов авиационного патрулирования протяженностью 4,6 тыс. км.

С целью оперативного обнаружения лесных пожаров в лесах республики работает 40 камер видеонаблюдения «Лесохранитель», охват зоны видеомониторинга составляет около 8 млн. га.

 

Фото: РАЛХ

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