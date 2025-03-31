Общество 31.03.2025 в 15:56

В Бурятии завалило снегом перевал Даван

Дорожники чистят его в круглосуточном режиме
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии завалило снегом перевал Даван

На перевале Даван в Северо-Байкальском районе Бурятии продолжается расчистка дороги от снега и наледи. Дорожная служба работает в круглосуточном режиме, ликвидируя последствия сильного снегопада.

- Сегодня ночью на участке работал бульдозер. В настоящее время - погрузчик, шнекоротор, К-700 и автогрейдер. Отметим, что граница между Иркутской областью и Бурятией находится на стеле на 51 км автодороги Северобайкальск-Даван, - сообщили в Бурятрегионавтодоре.

Если вы столкнулись со сложными дорожными условиями на региональных дорогах, позвоните в Ситуационный центр Бурятрегионавтодора по телефону 8 (3012) 55-20-55. Он работает круглосуточно.

Фото: Бурятрегионавтодор

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