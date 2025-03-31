В пяти районах Бурятии появятся новые площадки ГТО. На строительство спортплощадок из федерального и республиканского бюджетов выделяем почти 15 млн рублей.

Новые спортивные объекты по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» появятся в пяти районах: Баргузинском, Бичурском, Заиграевском, Муйском, Прибайкальском.

Площадки будут оснащены современным спортивно-технологическим оборудованием, включая: гимнастические скамьи; комплекс для прыжков в длину; мишени; стационарные разноуровневые перекладины; разноуровневые брусья; силовые тренажеры; кардиотренажеры; шведская стенка.

Новые площадки также могут быть использованы для сдачи нормативов ГТО.

Всего с 2019 года установили 20 спортплощадок по этой субсидии в районах Бурятии.

Для справки:

ГТО — это комплекс физических упражнений, спортивных дисциплин и нормативов для граждан всех возрастов. Полное название программы —«Готов к труду и обороне». Она состоит из нескольких ступеней, а за успешную сдачу тестов на каждой участникам положены знаки отличия и некоторые льготы.

ГТО сегодня — это федеральная программа, которую реализуют в России с 2014 года по инициативе президента. Курирует проект Министерство спорта РФ.

Современный комплекс ГТО - это своего рода возрождение советской практики. Участие в программе ГТО - дело добровольное. Самый юный возраст участника - от шести лет, а вот верхняя граница не ограничена. Пробовать свои силы могут даже пожилые люди старше 70 лет.

Фото: loon.site