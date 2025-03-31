В Бурятии стадо косуль вышли в люди

Алтачейский заказник в Мухоршибирском районе Бурятии называют домом изюбрей и косуль, поэтому он является просто идеальным местом для фотоохоты. Пару дней назад местные госинспекторы сняли на камеру стадо косуль, которые не убегали в лес, позируя на камеру.

Пять бесстрашных, тем не менее весьма осторожных копытных, стояли на опушке леса в ожидании обеда, который им привезли госинспекторы. Своих кормильцев косули знают уже в лицо, чем, вероятнее всего, и объясняется их отвага.

Забавное видео удалось снять пока инспектор Сергей Красиков выкладывал сочную травку в кормушку.

- Сегодня у нас прямое включение из Алтачейского заказника. Наших госинспекторов Сергея Гурьяновича и Сергея Сергеевича Красиковых косули и изюбри уже в лицо знают и ждут, - пишут в группе ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».

Фото: скриншот видео Сергея Красикова, ФГБУ «Байкальский государственный заповедник»