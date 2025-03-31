В Бурятии инспекторы выстроили щит против браконьеров

В связи с началом сезона миграции птиц, в Джидинском районе Бурятии проводятся усиленные рейды от браконьеров. Чтобы защитить пернатых госинспекторы круглосуточно находятся в Боргойском заказнике – ключевой орнитологической территории России всемирного значения.

- Боргойский заказник – это уникальное место обитания и миграции птиц, в том числе, краснокнижных, таких как лебедь-кликун, красавка, стерх, дрофа, орёл-могильник и сокол балобан. Напомним, что в соответствии с УК РФ незаконная охота на ООПТ наказывается большими штрафами, которые достигают миллиона рублей, исправительными работами или лишением свободы от двух до пяти лет, - отмечают в БУ «Бурприрода».



Ранее «Номер один» сообщал, что на озеро Енгарга, расположенное в Тункинском нацпарке, в 9-й раз вернулась лебединая пара. Из года в год эти птицы прилетают в одно и то же место, чтобы вывести свое потомство.

Фото: loon.site