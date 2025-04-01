Жителей Улан-Удэ предупредили об отключениях света

Отключения электричества в связи с ремонтными работами пройдут сегодня в столице Бурятии. Как сообщили в мэрии, электроэнергии не будет по следующим адресам:- ул. Пятницкого, 2/2, 2/6, 2/7, ул. Оцимика, 28, ч/сектор ул. Пятницкого, 10, гараж, склад ул. Оцимика, 30, гараж ЖУ-1 ул. Пятницкого, 2, УПК ул. Оцимика, 20.- бульвар Карла Маркса, 25, 27, 29, 29а, 31- ул. Лебедева, 1-45, 45а, ул. Складская, 1-12, ул. Сплавная, 1-4, 1а, ул. Степная, 1-21, профессиональное училище №25, ул. Тулаева, 1-61, ул. Лесозаводская, 1-40, скважина №8, ул. Таежная, 26.- ул. Партизанская, 21-31, ул. Водопроводная, 2, ул. Смолина, киоск «Новости».- ул. Автотранспортная, 6-12, 16, 10а, 5б, 7, 9, 11, 11а, 11б, ул. Светлая, 1-26, 18а, 2а, 3, 5, 7, 9, ул. Рукавишникова, (Заречный) 1, 2, 3, 4.- ул. Ключевская, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90а, 90б, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 144, 148, 148а, 150, 152,- административные здания ул. Ключевская, 86а, 88а, 106а, 144/1, 144а, 106а, 146- ул. Ключевская, 90, детский сад- ул. Ключевская, 86б, ЦТП ТГК-14- ул. Лебедева, 12.