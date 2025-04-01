Завершился приём заявок на программу «Патриоты Бурятии». С начала старта программы поступила 471 заявка от ветеранов СВО.

- С 28 февраля ветераны подавали документы, чтобы пройти отбор на обучающий курс «Патриоты Бурятии». Программа курса состоит из 4 образовательных модулей и будет проходить на базе Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. В число спикеров и преподавателей также войдут депутаты и министры Бурятии, - сообщили в правительстве Бурятии.

Успешное прохождение программы позволит ветеранам СВО получить управленческие должности в органах государственной и муниципальной власти, на крупных промышленных предприятиях, в общественных организациях региона.

Теперь членам Общественного совета программы предстоит отобрать лучших кандидатов для прохождения обучающего курса, который начнется в июне.

Фото: правительство Бурятии