Монгол и Пират сразились в Бурятии за медали

Монгол, Пират, Север, Дым – имена собак, которые накануне стали участниками и победителями Межрегиональной выставки охотничьих лаек. Она прошла в Тарбагатайском районе Бурятии в минувшую субботу, собрав 30 представителей Иркутской области, Забайкальского края, Монголии и нашей республики.

Эксперты Росохотрыболовсоюза оценивали охотничьи качества, породность, конституцию, экстерьер, тип конструкции, рост высоты в холке, состояние прикуса и костной системы и происхождение.

- Лайка – популярная охотничья порода. У нее прекрасные внешние данные, она неприхотлива в условиях содержания и отлично адаптируется к природным условиям. Легко могут дать отпор даже медведю или дикому кабану. Что касается выставки, то в первую очередь, это племенное мероприятие, отбор лучших. Нужно продолжать эту работу, чтобы собаки давали хорошее потомство. По итогам выставки присвоен племенный класс и малая золотая медаль русско-европейской лайке Рексу (владелец собаки Рязанцев Константин), - рассказал эксперт 1 категории по охотничьему собаководству из Кемеровской области Александр Попов.

Большой серебряный жетон среди западно-сибирских лаек получили Север, Пират и Дым. В старшей возрастной группе большую серебряную медаль получила лайка по кличке Монгол.

Напомним, выставка лаек приурочена к 80-летию Бурятского общества охотников и рыболовов. Следующее мероприятие в рамках юбилея – соревнования по охотничьему стрелковому троеборью среди охотников-любителей состоится 18 апреля.

Фото: скриншот видео Бурприроднадзора