Общество 01.04.2025 в 10:34

Тушенку в Бурятии варганили из мяса неизвестного происхождения

Нарушения выявила внезапная проверка производителя
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Текст: Елена Кокорина
Тушенку в Бурятии варганили из мяса неизвестного происхождения

В банках тушенки с маркировкой «конина», которые изготавливал предприниматель в Окинском районе Бурятии, оказалось мясо неизвестного происхождения. Выявила этот факт внезапная проверка Россельхознадзора по требованию прокуратуры республики.

У юрлица, занимающегося производством и переработкой продукции животного происхождения, обнаружено отсутствие ветеринарных документов на поступающее сырье и производственных сертификатов на полуфабрикаты, тушенку из мяса яка и конину тушеную.

- Таким образом, предприниматель осуществлял производство продукции из сырья неизвестного происхождения, что привело к выпуску товаров, не соответствующих требованиям качества и безопасности, что могло повлечь причинение вреда жизни и здоровью потребителей. На должностное лицо наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - рассказали в россельхознадзоре республики.

В ведомстве заверили, что вся продукция из сырья неизвестного происхождения изъята из оборота и уничтожена предпринимателем.

Фото: Россельхознадзор по РБ

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