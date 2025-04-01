С 1 апреля на Госуслугах заработает новый сервис «Сим-карты»

С 1 апреля 2025 года на госуслугах станет доступен новый сервис «Сим-карты», сообщили в Минцифры России. С помощью него граждане смогут проверить, какие номера телефонов на них оформлены. Теперь для этого им не придется обращаться к разным операторам связи.

- Сервис, указывающий количество сим-карт, зарегистрированных на имя пользователя, станет доступен на Госуслугах 1 апреля в 20:00 по московскому времени, - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

На портале Госуслуг граждане также смогут заблокировать все подозрительные сим-карты, зарегистрированные на свое имя.

В министерстве подчеркнули, что мера направлена в том числе на борьбу с мошенниками, которые оформляют номера телефонов на чужое имя и потом используют их для массовых обзвонов.

Кроме этого, с 1 апреля операторы не смогут оформить более 20 сим-карт гражданину России и более 10 сим-карт — иностранцу. Если число ваших сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Россиянам — до 1 ноября, всем остальным — до 1 июля.

Фото: loon.site