Жители Бурятии нарастили вклады в банках

В банках Бурятии количество открытых вкладов в феврале этого года выросло на 16,7% по сравнению с февралем прошлого года, сообщают в Нацбанке. Так, рублевых вкладов на 1 марта 2025 года открыто на 138 млрд 935 млн рублей. Годом ранее эта цифра составляла 115 млрд 754 млн рублей.Эксперты отмечают фактор сезонности. В феврале заканчивались сроки вкладов, открытых в январе 2024 года под 16% годовых и выше. Теперь вкладчики республики вновь размещают средства, полученные по истекшим договорам. В среднем на срок до одного года депозиты в ведущих банках России оформляют под 20% годовых.В целом для экономики это важный антиинфляционный фактор, поскольку в краткосрочной перспективе происходит уменьшение давления денежного навеса на товарные рынки. Также удобство депозита заключается в предоставлении гарантированной доходности.