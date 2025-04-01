Общество 01.04.2025 в 11:02

Жители Бурятии нарастили вклады в банках

Сумма положенных на счета сбережений достигла почти 139 млрд рублей
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Текст: Иван Иванов
Жители Бурятии нарастили вклады в банках
Фото: архив «Номер один»
В банках Бурятии количество открытых вкладов в феврале этого года выросло на 16,7% по сравнению с февралем прошлого года, сообщают в Нацбанке. Так, рублевых вкладов на 1 марта 2025 года открыто на 138 млрд 935 млн рублей. Годом ранее эта цифра составляла 115 млрд 754 млн рублей.

Эксперты отмечают фактор сезонности. В феврале заканчивались сроки вкладов, открытых в январе 2024 года под 16% годовых и выше. Теперь вкладчики республики вновь размещают средства, полученные по истекшим договорам. В среднем на срок до одного года депозиты в ведущих банках России оформляют под 20% годовых.

В целом для экономики это важный антиинфляционный фактор, поскольку в краткосрочной перспективе происходит уменьшение давления денежного навеса на товарные рынки. Также удобство депозита заключается в предоставлении гарантированной доходности.
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