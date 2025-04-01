Общество 01.04.2025 в 11:02

Перевал Пыхта открыли для движения всех автомобилей

Трудности в движении создал вчерашний снегопад
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Текст: Елена Кокорина
Перевал Пыхта открыли для движения всех автомобилей

Перевал Пыхта в Бурятии открыли для движения как грузового, так и легкового транспорта, сообщают в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7». Движение по нему было закрыто со стороны города ранним утром из-за вчерашнего сильного снегопада.

Для расчистки дороги работала спецтехника – два КДМ и один погрузчик.

Тем не менее, Госавтоинспекция МВД Бурятии предупреждает водителей, что в на перевале все еще сохраняется непростая дорожная ситуация. Для работы специальной техники периодически могут ограничивать движение транспортных средств.

 - Будьте внимательны, соблюдайте ПДД и обязательно используйте ремни безопасности, - советуют в ГИБДД республики.

Напомним, что погодные условия создали проблемы в движении не только на Пыхте. Также завалило снегом перевал Даван. Дорожники чистят его в круглосуточном режиме, сообщалось вчера в Бурятрегионавтодоре.

Фото: Номер один

 

 

 

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