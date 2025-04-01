Перевал Пыхта открыли для движения всех автомобилей

Перевал Пыхта в Бурятии открыли для движения как грузового, так и легкового транспорта, сообщают в группе «Прибайкалье-инфо. 24/7». Движение по нему было закрыто со стороны города ранним утром из-за вчерашнего сильного снегопада.

Для расчистки дороги работала спецтехника – два КДМ и один погрузчик.



Тем не менее, Госавтоинспекция МВД Бурятии предупреждает водителей, что в на перевале все еще сохраняется непростая дорожная ситуация. Для работы специальной техники периодически могут ограничивать движение транспортных средств.

- Будьте внимательны, соблюдайте ПДД и обязательно используйте ремни безопасности, - советуют в ГИБДД республики.

Напомним, что погодные условия создали проблемы в движении не только на Пыхте. Также завалило снегом перевал Даван. Дорожники чистят его в круглосуточном режиме, сообщалось вчера в Бурятрегионавтодоре.

Фото: Номер один