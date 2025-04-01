В Бурятии клещи покусали уже троих человек

На 31 марта в Бурятии зарегистрировано уже три клещевых укуса. Все обратившиеся за помощью не были привиты от клещевого энцефалита. Случаи зафиксированы в Кабанском и Заиграевском районах, а также в Улан-Удэ.

В Роспотребнадзоре республики советуют не ждать нападения клеща, а пройти вакцинацию.

— Для того, чтобы снизить риски инфицирования клещевыми инфекциями в текущем сезоне, важно в полном объеме обеспечить проведение профилактических мероприятий, включая вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита, проведение противоклещевых обработок мест отдыха и массового пребывания людей, а также информирование населения о мерах профилактики, — отмечает Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

На сегодня в республике привито против клещевого энцефалита более 19,8 тысяч человек, в т. ч. более 3,2 тысяч детей.

Если вас все же укусил клещ, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью: в районах – это ФАП, пункт скорой медицинской помощи, поликлинику ЦРБ , а в г. Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а

Сдать клеща на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45 «б» (8 (3012) 41-02-66 понедельник–пятница, воскресенье) или в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9 «а» (8 (3012) 41-67-23, 41-67-05 понедельник–пятница, суббота).

Фото: loon.site