В Улан-Удэ в День Здоровья нельзя будет купить алкоголь

В столице Бурятии во Всемирный день здоровья будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации г. Улан-Удэ.

- Исключение составит лишь розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемой организациями и индивидуальными предпринимателями при оказании услуг общественного питания, - добавили в комитете.

Напомним, 1 марта 2025 года на территории Бурятии вступили в силу ряд ограничений розничной продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Ограничения были внесены в 2024 году в Закон Республики Бурятия от 15.11.2011 № 2361-IV «О некоторых вопросах правового регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики Бурятия».

Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.

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