В Улан-Удэ ограничат движение по проспекту Победы

В Улан-Удэ с 3 апреля у дома №7 по проспекту Победы начнутся работы по замене старых коммунальных сетей водоснабжения и канализации. Они продлятся примерно до начала мая.В связи с этим движение по проспекту будет ограничено.«Полного перекрытия проспекта не будет, а только ограничение движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся», - сообщили в мэрии города.