Общество 01.04.2025 в 12:49
В Улан-Удэ ограничат движение по проспекту Победы
Там будут менять коммунальные сети
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с 3 апреля у дома №7 по проспекту Победы начнутся работы по замене старых коммунальных сетей водоснабжения и канализации. Они продлятся примерно до начала мая.
В связи с этим движение по проспекту будет ограничено.
«Полного перекрытия проспекта не будет, а только ограничение движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся», - сообщили в мэрии города.
В связи с этим движение по проспекту будет ограничено.
«Полного перекрытия проспекта не будет, а только ограничение движения по полосам. Схемы движения общественного транспорта здесь не изменятся», - сообщили в мэрии города.
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