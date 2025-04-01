Общество 01.04.2025 в 13:42

Жителям Бурятии проиндексировали социальные пенсии

Повышение затронет 36 тысяч получателей выплат
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Текст: Андрей Константинов
Жителям Бурятии проиндексировали социальные пенсии
Фото: архив «Номер один»
В апреле Отделение СФР по Республике Бурятия произведет выплату проиндексированных пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий. Сейчас в республике социальные пенсии получают более 36 тысяч человек. Размер индексации составит 14,75%.

Как сообщили в Отделении СФР, размеры социальных пенсий не зависят от страхового стажа и пенсионных коэффициентов, они могут быть разных видов: по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Их получают граждане, которым не хватает стажа для начисления страховой пенсии. К примеру, это — люди с инвалидностью, в том числе с детства, лица, потерявшие кормильца, и ряд других категорий. Так, с 1 апреля для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов новый размер пенсии составит 21 177 рублей.

Будут проиндексированы и пенсии по государственному обеспечению. Их получают:

- участники Великой Отечественной войны;

- жители блокадного Ленинграда;

- военнослужащие, получившие инвалидность в связи с прохождением военной службы по призыву;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации;

- работники летно-испытательного состава и ряд других категорий.

Также с 1 апреля 2025 года будет проиндексирована надбавка за уход к социальной пенсии гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы, ее размер составит:

- 1652,40 рублей с учетом районного коэффициента 1,2;

- 1790,10 рублей с учетом районного коэффициента 1,3.

Отделение СФР по Республике Бурятия напоминает: все индексации проводятся автоматически, обращаться в клиентские службы не нужно.
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