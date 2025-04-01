В Улан-Удэ продолжают откачивать талую воду с улиц

В Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству администрации Улан-Удэ продолжают ликвидировать талую воду с улиц.

- Более 800 кубических метров воды было откачено за сутки. Помимо вакуумных машин, использовались также мотопомпы. Работы проводились на улицах Балтахинова, Смолина, Комсомольская, Моховая, Цивилев, Бау Ямпилова, Ключевская, рядом с Читинским переездом и на других участках города. Ликвидация воды велась до позднего вечера, - сообщили в КБУ.

В настоящее время на улицах работают пять вакуумных машин.

Горожане могут подать заявки на откачку воды через чат-бот: @dispmbukbu_bot и по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 380-838, 379-646.

Фото: администрация Улан-Удэ