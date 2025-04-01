Общество 01.04.2025 в 13:44
В Улан-Удэ продолжают откачивать талую воду с улиц
Более 800 кубометров воды было откачено только за сутки
В Улан-Удэ сотрудники комбината по благоустройству администрации Улан-Удэ продолжают ликвидировать талую воду с улиц.
- Более 800 кубических метров воды было откачено за сутки. Помимо вакуумных машин, использовались также мотопомпы. Работы проводились на улицах Балтахинова, Смолина, Комсомольская, Моховая, Цивилев, Бау Ямпилова, Ключевская, рядом с Читинским переездом и на других участках города. Ликвидация воды велась до позднего вечера, - сообщили в КБУ.
В настоящее время на улицах работают пять вакуумных машин.
Горожане могут подать заявки на откачку воды через чат-бот: @dispmbukbu_bot и по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 380-838, 379-646.
Фото: администрация Улан-Удэ