Общество 01.04.2025 в 14:09
В Бурятии банки снижают ставки по ипотеке
Однако идею взять ипотечный кредит даже по новым условиям эксперты оценивают как «безрассудную»
Текст: Иван Иванов
«Сбер» и ВТБ объявили о снижении ставок по ипотеке c 1 апреля. В «Сбере» сообщили, что ставка на покупку первичного и вторичного жилья стала меньше на 1,5%, по программе «Строительство жилого дома» — на 2%. ВТБ снижает ставки на 1,1–1,6%. В предыдущий раз «Сбер» и ВТБ уменьшали ставки с 4 марта и с 20 марта соответственно. Снижать ставки по ипотечным программам в марте стали и другие крупные банки.
Как отметили в пресс-службе «Сбера», теперь минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%. Минимальное значение ставки по программе «Строительство жилого дома» составляет с учетом всех действующих скидок 26,8%.
Между тем экономисты в Бурятии советуют потенциальным заемщикам не торопиться.
- Ставки чрезвычайно завышены и взваливать на себя ипотечный кредит под 25% это безрассудство, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.
Большинство российских экономистов считает, что до конца этого года ипотечные ставки снизятся ещё несколько раз.
Как отметили в пресс-службе «Сбера», теперь минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%. Минимальное значение ставки по программе «Строительство жилого дома» составляет с учетом всех действующих скидок 26,8%.
Между тем экономисты в Бурятии советуют потенциальным заемщикам не торопиться.
- Ставки чрезвычайно завышены и взваливать на себя ипотечный кредит под 25% это безрассудство, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.
Большинство российских экономистов считает, что до конца этого года ипотечные ставки снизятся ещё несколько раз.
Тегиипотека