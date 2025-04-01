В Бурятии банки снижают ставки по ипотеке

«Сбер» и ВТБ объявили о снижении ставок по ипотеке c 1 апреля. В «Сбере» сообщили, что ставка на покупку первичного и вторичного жилья стала меньше на 1,5%, по программе «Строительство жилого дома» — на 2%. ВТБ снижает ставки на 1,1–1,6%. В предыдущий раз «Сбер» и ВТБ уменьшали ставки с 4 марта и с 20 марта соответственно. Снижать ставки по ипотечным программам в марте стали и другие крупные банки.Как отметили в пресс-службе «Сбера», теперь минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%. Минимальное значение ставки по программе «Строительство жилого дома» составляет с учетом всех действующих скидок 26,8%.Между тем экономисты в Бурятии советуют потенциальным заемщикам не торопиться.- Ставки чрезвычайно завышены и взваливать на себя ипотечный кредит под 25% это безрассудство, - полагает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.Большинство российских экономистов считает, что до конца этого года ипотечные ставки снизятся ещё несколько раз.