Общество 01.04.2025 в 14:33
«Учительница так и не извинилась»
Подросток, которого избили на глазах педагога на уроке, переходит в другую школу
Текст: КП-Новосибирск
Мама восьмиклассника, которого избили прямо на уроке в одной из новосибирских школ, после скандала решила перевести ребенка в другое учебное заведение. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.
14-летний Костя (имя изменено) – новенький в школе, перевелся только в 8 классе, отношения с другими подростками не сложились. В итоге на уроке обществознания произошло ЧП:
- Во время занятия одноклассник кинул в моего сына тряпкой, сын бросил эту тряпку обратно в того мальчика. Дисциплины в классе не было никакой: почему уже в этот момент учительница не вмешалась и не остановила детей, я не знаю, - рассказала мама мальчика. - Он начал бить моего сына прямо на уроке, на глазах у учительницы. А что она сделала? Пошла кому-то позвонить, оставила учеников одних в классе.
На перемене с подростками говорила их классный руководитель:
- Я до сих пор не понимаю, почему классный руководитель сразу не позвонила мне, - возмущается Анастасия. – О том, что случилось, я узнала от сына: он написал, что была драка, у него сильно разболелась голова, из-за чего он пошел домой. А классный руководитель потом у меня еще спрашивала, что с Костей, почему он не занятии. И на мои вопросы заявила: дирекцию известила.
После случившегося бабушка отвезла Костю в травмпункт, восьмиклассника положили в больницу. У подростка подозревали компрессионный перелом, но, к счастью, это не подтвердилось.
Мама мальчика написала заявление в полицию, прокуратуру, Следственный комитет: сейчас идет проверка.
- Из прокуратуры пришел ответ, что факты, изложенные мной, подтвердились. В отношении директора школы вынесено представление, о дальнейшем ходе проверки мне сообщат дополнительно.
А что учитель, на уроке которого произошла потасовка, и классный руководитель?
- Они ни передо мной, ни перед сыном так и не извинились. Единственная, кто вышла на контакт, - это директор школы, вот она извинилась.
Как бы то ни было, в этой школе Костя учиться не будет:
- После окончания учебного года я переведу сына в другую школу. Куда именно, пока не решила.
14-летний Костя (имя изменено) – новенький в школе, перевелся только в 8 классе, отношения с другими подростками не сложились. В итоге на уроке обществознания произошло ЧП:
- Во время занятия одноклассник кинул в моего сына тряпкой, сын бросил эту тряпку обратно в того мальчика. Дисциплины в классе не было никакой: почему уже в этот момент учительница не вмешалась и не остановила детей, я не знаю, - рассказала мама мальчика. - Он начал бить моего сына прямо на уроке, на глазах у учительницы. А что она сделала? Пошла кому-то позвонить, оставила учеников одних в классе.
На перемене с подростками говорила их классный руководитель:
- Я до сих пор не понимаю, почему классный руководитель сразу не позвонила мне, - возмущается Анастасия. – О том, что случилось, я узнала от сына: он написал, что была драка, у него сильно разболелась голова, из-за чего он пошел домой. А классный руководитель потом у меня еще спрашивала, что с Костей, почему он не занятии. И на мои вопросы заявила: дирекцию известила.
После случившегося бабушка отвезла Костю в травмпункт, восьмиклассника положили в больницу. У подростка подозревали компрессионный перелом, но, к счастью, это не подтвердилось.
Мама мальчика написала заявление в полицию, прокуратуру, Следственный комитет: сейчас идет проверка.
- Из прокуратуры пришел ответ, что факты, изложенные мной, подтвердились. В отношении директора школы вынесено представление, о дальнейшем ходе проверки мне сообщат дополнительно.
А что учитель, на уроке которого произошла потасовка, и классный руководитель?
- Они ни передо мной, ни перед сыном так и не извинились. Единственная, кто вышла на контакт, - это директор школы, вот она извинилась.
Как бы то ни было, в этой школе Костя учиться не будет:
- После окончания учебного года я переведу сына в другую школу. Куда именно, пока не решила.
Тегишкола