В Бурятии молодежь проверят на употребление наркотиков и психотропных

В Бурятии проведут антинаркотические мероприятия среди лиц, достигших возраста первоначальной постановки на воинский учет, призывников, подлежащих отправке к месту прохождения военной службы и должностных лиц органов военного управления. Военно-врачебной комиссией комиссариата региона протестируют призывников, на предмет потребления наркотических средств и психотропных веществ.

- Общероссийская акция «Призывник» продлится до 15 июля. Второй этап акции пройдет с 1 октября по 1 декабря. В рамках мероприятий будут разъяснены негативные последствия незаконного потребления наркотиков, а также ответственность за участие в их незаконном обороте в соответствии с законодательством РФ, - рассказали в МВД республики.

Фото: loon.site