В этом году в Улан-Удэ трудоустроят более тысячи подростков

В этом году из местного бюджета выделено более 4 млн рублей на трудоустройство 1141 подростка в летний период, сообщает комитет по образованию.

- Несовершеннолетние могут бесплатно пройти медицинский осмотр по месту жительства перед тем, как выйти на работу. В первую очередь, будут трудоустроены дети, состоящие на различных видах учета. После окончания работы несовершеннолетние получат оплату из городского бюджета и дополнительные деньги от Центра занятости. Выплаты будут осуществляться при наличии подписанных актов выполненных работ, - добавили в комитете.

Мероприятие направлено на поддержку занятости молодежи и профилактику безнадзорности.

В 2024 году было трудоустроено 420 подростков, они работали в школах и учреждениях дополнительного образования.

Фото: loon.site