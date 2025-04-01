В Бурятии разрешат пострелять на территории Тункинского нацпарка

На территории национального парка «Тункинский» открывается сезон спортивной и любительской охоты на водоплавающую и боровую дичь. Желающим поучаствовать будет необходимо получить специальное разрешение

Сроки охоты на боровую дичь с 19 по 28 апреля 2025 года включительно в хозяйственной и рекреационной зонах. На водоплавающую дичь – с 1 по 10 мая 2025 года включительно только на Койморской системе озёр. На остальных системах водно-болотных угодий охота запрещена из-за высокого класса пожарной опасности.

Выдача разрешений на добычу боровой дичи будет осуществляться с 7 апреля, на водоплавающую – с 16-го. Разрешения можно получить по адресу: село Кырен, улица Ленина, дом 69, кабинет 10 (здание административно-музейного комплекса Тункинского национального парка).

Фото: loon.site