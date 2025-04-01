Общество 01.04.2025 в 15:57

Жителям Бурятии расскажут подробно о каждом районе

Это будет сделано в рамках уникального проекта «Краеведческие недели»
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии расскажут подробно о каждом районе

Проект «Краеведческие недели» призван познакомить детей и подростков, а также всех жителей республики с ее районами. Почти каждая неделя в году будет посвящена определенному району.

31 марта началась неделя Тункинского района (возрастное ограничение 0+). Во всех образовательных организациях – школах, садах, кружках пройдут классные часы, посвященные району.

В информационном пространстве также будут размещены материалы о районе.

- В рамках разработки проекта по патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина» прошли встречи с педагогами и воспитателями - с теми, кто непосредственно работает с детьми. Во время общения с нашими педагогами, выявилась потребность в краеведческих компонентах такого воспитания. В связи с этим родился проект «Краеведческие недели». Цель краеведческих недель – познакомить подрастающее поколение и в целом всех жителей республики с нашими районами: с их историей, экономикой, достопримечательностями, выдающимися людьми, которые внесли вклад в развитие не только района, но и республики, страны, - отметила замруководителя администрации главы РБ и правительства РБ по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам Ирина Доржиева.

Для каждого района будут подготовлены ролики, викторины. Будут подобраны произведения наших бурятских авторов о районах. Будут использоваться ранее снятые фильмы и передачи о районах.

В разработке находятся также сами уроки для проведения классных часов.

Кроме того, планируются и информационные кампании по дням районов: на телеканалах выйдут сюжеты о районах, в социальных сетях – посты и активности, а на сайтах информационных агентств – статьи о районе.

- График «Краеведческих недель», а также все материалы к ним, будут размещены на сайте проекта «С чего начинается Родина», который в ближайшее время будет презентован, - добавила Ирина Доржиева.

Краеведческие недели будут проходить в рамках проекта по бесшовному патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина», целью которого является создание в республике целостной системы патриотического воспитания через внедрение единых патриотических ценностей в различные сферы жизни: образование, культуру, спорт, туризм, семью и т.д. Проект охватывает разный возраст участников, начиная с детского сада до работников организаций.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: Номер один

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