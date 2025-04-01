В Бурятии простятся с 18-летним десантником

2 апреля в Гусиноозерске пройдет прощание с 18-летним военнослужащим 11-й Гвардейской десантно-штурмовой бригады Олегом Будниковым. Он погиб в ходе спецоперации осенью прошлого года.Как сообщает «Селенга-инфо.24/7», Олег Будников родился 14 июня 2006 года в Хоринске. В 2013 году пошёл учиться в первый класс в школе №1 Гусиноозерска. Окончил 9 классов в 2022 году.После школы Олег продолжил обучение, получил профессию маляра 4 разряда. Также активно занимался гиревым спортом, неоднократно становился призёром, получая медали и грамоты.20 сентября 2024 года Олег подписал контракт и отправился в зону СВО. 15 ноября 2024 года он погиб.Фото: «Селенга-инфо.24/7»