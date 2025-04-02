В Улан-Удэ ликвидируется пилотное СНТ по переходу на электроотопление

Одно из трех улан-удэнских садоводческих товариществ, которые ранее были включены в знаменитый пилотный проект по переводу домов Улан-Удэ на электроотопление в рамках дорогостоящей федеральной программы «Чистый воздух», занялось юридической самоликвидацией. Скоро это СНТ перестанет существовать.Речь идет об СНТ «Профсоюзник». Вопрос об этом садоводстве неожиданно всплыл в ходе большого «электрического» разбирательства в суде. Все началось с того, что ПАО «Россети Сибирь» подало заявление о признании своего должника - ООО «Бурятская электросетевая компания» - банкротом.«Россети Сибирь» заявили о наличии у сетевой компании долгов на 167 млн рублей – фирма не оплатила услуги по передаче электроэнергии, а также потери электричества. После запуска соответствующих процедур оказалось, что с фирмы хотят получить деньги и другие кредиторы. Свои финансовые претензии высказали ОАО «Российские железные дороги», налоговая служба, ООО «ТГК-Связь», другие компании. Так что сумма, включенная в реестр требований кредиторов, выросла внушительно.С активами должника положение оказалось, мягко говоря, непростое. Управляющий, который был назначен заниматься этим делом, даже подавал в суд ходатайство о прекращении производства по банкротному делу, «поскольку у должника отсутствует имущество и денежные средства на проведение мероприятий процедуры банкротства, в том числе на выплату вознаграждения временному управляющему».То есть у управляющего был довольно пессимистичный взгляд на результат. Однако «Россети Сибирь» по непонятной причине, наоборот, пребывали в оптимистичном настроении. Более того, произошло редчайшее событие - кредитор эффектно тряхнул мошной.Представитель ПАО «Россети Сибирь» заявил Фемиде, что кредитор согласен финансировать процедуру банкротства должника в пределах суммы 360 000 рублей, в том числе 180 000 рублей - за шесть месяцев наблюдения и 180 000 рублей - за шесть месяцев конкурсного производства. Учитывая данные обстоятельства, суд отказал управляющему в прекращении производства по делу о банкротстве «Бурятской электросетевой компании».Анализируя деятельность фирмы-банкрота, управляющий пришел к выводу о необходимости признать недействительным целый ряд сделок (с возвратом имущества в конкурсную массу должника).Одной из сделок, которая заинтересовала управляющего, стала сделка «Бурятской электросетевой компании» с улан-удэнским СНТ «Профсоюзник».Отметим, что данное садоводческое товарищество входит в очень амбициозный проект по переводу некоторых зон частной застройки Улан-Удэ с печного отопления на электроотопление. Ожидается, что перевод позволит снизить объем выбросов от печек, котлов, которые топятся углем.Пилотным проектом были провозглашены СНТ «Профсоюзник», «Сибиряк» и «Урожай». Сейчас, насколько известно, «Сибиряк» отошел на второй план, но работа по подготовке двух остальных продолжается. В текущем году на электроотопление там перейдут 160 домов.Главная работа – это ремонт, усиление мощности «электрического» хозяйства в пилотных зонах. На это выделены деньги. И почему-то именно с этим моментом совпала ликвидация СНТ «Профсоюзник». Запись на сей счет есть в ЕГРЮЛ, создана ликвидационная комиссия. Решение о ликвидации принято весной прошлого года.Но управляющий, который ведет банкротство «Бурятской электросетевой компании», решил оспорить договор аренды от 2021 года. Он попросил суд признать его недействительным, а также незаключенным и приостановить ликвидацию СНТ «Профсоюзник».В итоге бурятский Арбитражный суд запретил налоговикам вносить в ЕГРЮЛ запись о ликвидации указанного СНТ до тех пор, пока не решится спор о сделке фирмы-банкрота с «Профсоюзником». Здесь «профсоюзные» садоводы не одиноки. Подобные же решения о запрете вынесены по некоторым другим фирмам, что прежде вели дела с будущим банкротом и сегодня решили ликвидироваться.Правда есть фирмы-получатели платежей на миллионы и миллионы рублей от «Бурятской электросетевой компании», ликвидация которых уже успела завершиться. Тут, увы, управляющему предпринимать что-либо уже поздно.Решение о судьбе спорной сделки еще не принято, так как дело по «Профсоюзнику» идет довольно медленно.В деле расторжения былых сделок фирмы-банкрота, возвращения имущества в конкурсную массу управляющему не всегда сопутствует успех. Прошли или еще идут юридические схватки по сделкам ООО «Байкалэнергосбыт», ООО «Элекс», гражданином Котельниковым и другими деловыми партнерами. Даже некоторые выплаты зарплаты руководителям фирмы-банкрота Южикову и Иванову управляющий намерен признать недействительными.Со временем реестр требований кредиторов банкрота перевалил за 230 млн рублей. Есть также требования, подлежащие удовлетворению за пределами реестра. По каким-то вопросам управляющий, повторим, побеждает, по каким-то нет. Но, думаем, в целом и без того хлипкий потенциал погашения долгов падает.Например, одна из фирм, сделку с которой управляющий хотел было признать недействительной и вернуть имущество, уже исключена из ЕГРЮЛ по причине выявленных недостоверных сведений.«Спор о признании оспариваемой сделки недействительной не может быть рассмотрен по существу, поскольку к участию в деле в качестве ответчиков должны быть привлечены все стороны сделки. Поскольку ответчик - ООО «Байкалэнергосбыт» - утратил правоспособность, указанное обстоятельство исключает разрешение спора по существу. Запись о правопреемниках в ЕГРЮЛ отсутствует», - констатировала, в частности, Фемида.Это банкротство примечательно не только тем, что работу управляющего финансирует кредитор, но и тем, что на нем уже несколько раз сменился управляющий. Что тоже само по себе редкость.Не остановит ли судебное разбирательство по ликвидации СНТ «Профсоюзник» перевод домов в садоводстве на электроотопление? В «Бурятэнерго» (филиал ПАО «Россети Сибирь») пообещали, что пилотный проект будет продолжаться.- Данный спор никак не влияет на пилотный проект программы «Чистый воздух». Так как электросетевые объекты всех трех СНТ находятся в собственности ПАО «Россети Сибирь». Потому они и были выбраны в качестве пилотного проекта. Юридическая ликвидация или неликвидация СНТ также не окажет влияния на проект, - заверили «Номер один» в «Бурятэнерго».Энергетики, конечно, признают наличие спора.Происходящее, считают в компании, никак не влияет на право собственности и реализацию программы «Чистый воздух».Будем надеяться, что в «Бурятэнерго» верно оценивают сложившуюся картину и перевод 160 домов в «Профсоюзнике» (даже в случае упразднения его статуса как СНТ) и «Урожае» успешно состоится в 2025 году. Ведь если пилотный проект по электроотоплению провалится, то это станет очень неприятным событием не только для граждан и властей Улан-Удэ, но и для профильного республиканского ведомства. В Москве тоже начнут косо посматривать на дальнейшие «электрические» просьбы Бурятии.Ну а у СНТ «Профсоюзник» не вышло незаметно кануть в Лету. Когда другие тихо-мирно переделываются из СНТ, ДНТ в какое-нибудь ТСН (товарищество собственников недвижимости).