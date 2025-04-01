В Монголии построят суперкомпьютер

Министерство экономики и развития и Академия наук Монголии совместно с Государственным университетом науки и технологии и Государственным университетом Монголии работают над реализацией проекта по созданию высокопроизводительного суперкомпьютерного вычислительного центра. С этой целью они начали сотрудничество с учеными и исследователями, работающими в США и Южной Корее, чтобы привлечь высококвалифицированные кадры, находящиеся за рубежом.Как сообщает агентство «Монцамэ», успешная реализация проекта позволит добиться технологического прогресса в анализе больших объемов природных и социально-экономических данных, что важно для национальной безопасности. Это также поможет разработать решения для борьбы с последствиями изменения климата, деградацией пастбищ и опустыниванием, а также провести исследования новых материалов, минералов и ископаемого топлива, а также в области искусственного интеллекта и машинного обучения.Кроме того, министерство экономики и развития отметило, что внедрение современного оборудования выведет развитие науки, технологий и инноваций в стране на новый уровень, создав условия для освоения новым поколением ученых и студентов современных исследовательских технологий. Конкретные сроки запуска постройки суперкомпьютера в Улан-Баторе пока не названы.