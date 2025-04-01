Общество 01.04.2025 в 17:18

Противотурберкулезный диспансер в Бурятии получил награду Всероссийского конкурса

Церемония награждения состоялась в Москве 28 марта
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Текст: Служба информации "Номер один"
Противотурберкулезный диспансер в Бурятии получил награду Всероссийского конкурса

Противотурберкулезный диспансер в Бурятии получил награду Всероссийского конкурса.

- 28 марта в Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2024 года». В числе призеров стал Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер имени Г. Д. Дугаровой, - сообщили в правительстве Бурятии.

Конкурс проводится уже 25 лет на постоянной основе, и с каждым годом число участников и его география расширяется. В этом году была представлена 61 организация из 63 регионов России. Подано свыше 2500 работ.

Противотуберкулезный диспансер стал единственным из Бурятии призером среди организаций непроизводственной сферы.     

Открывая церемонию награждения, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова отметила растущий интерес и поблагодарила всех участников за усилия обеспечивающих благополучие и развития трудовых коллективов в России.

- Очень важно не только сохранять, но и приумножать достигнутые результаты, эффективно решая задачи, создавая условия для раскрытия творческого потенциала работников, их здоровья и благополучия, - подчеркнула Татьяна Голикова.

 

Фото: правительство Бурятии

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